В РФ за сутки выявили 17 648 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b0804b4e-6466-11eb-b922-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 17 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2037, Санкт-Петербурге — 1842, Подмосковье — 1068. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 3 868 087 человек.

Как рассказали в оперштабе, за последние сутки из российских больниц по выздоровлении были выписаны 18 169 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего с болезнью смогли справиться 3 318 173 россиянина.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России умерли 437 человек с коронавирусом. За время пандемии инфекция унесла жизни 73 619 граждан РФ.

Как передавал NEWS.ru, за последние сутки в Москве было зарегистрировано 2037 новых пациентов, которым диагностировали COVID-19.