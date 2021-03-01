В РФ за сутки выявили 11 571 новый случай коронавируса

В течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 11 571 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.
Отмечается, что у 12% новых пациентов болезнь протекает без клинических проявлений. В оперштабе подчеркнули, что с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 4 257 650 россиян.
За последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 11 277 человек, переболевших коронавирусом. В общей сложности с недугом удалось справиться 3 823 074 гражданам РФ.
По словам представителей оперштаба, за прошедшие сутки в стране умерли 333 человека с COVID-19. Число жертв инфекции среди россиян увеличилось до 333.
Как ранее передавал NEWS.ru, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала долю мирового населения с антителами к коронавирусу. По её словам, в настоящий момент выработали антитела менее 10% людей.