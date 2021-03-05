В РФ за сутки выявили 11 024 новых случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/ea8b527c-7d8c-11eb-9d39-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в течение прошедших суток медики выявили 11 024 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что с начала пандемии на сегодняшний день COVID-19 был диагностирован у 4 301 159 человек.

Как отметили сотрудники оперативного штаба, за последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 15 464 человека. За период распространения инфекции после заражения вылечился 3 885 321 гражданин РФ.

Также за прошедшие сутки в стране 462 человека с ранее диагностированным COVID-19 скончались. Число жертв болезни выросло до 88 285.

Как передавал NEWS.ru, за 24 часа коронавирус официально подтвердили у 1757 жителей столицы. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 987 041 москвича.