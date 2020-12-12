В РФ за сутки от коронавируса вылечились 26 118 человек

https://static.news.ru/photo/ffccd0fe-3c53-11eb-b181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На территории России за прошедшие сутки из больниц по выздоровлении выписали 26 118 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В Москве за указанный срок лечиться официально закончили 5890 человек, в Санкт-Петербурге — 2369 пациентов, а в Подмосковье — 970. Как отметили в оперштабе, в целом с начала пандемии с болезнью удалось справиться 2 085 958 россиянам.

Подчёркивается, что в течение прошедших 24 часов в РФ выявили 28 137 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности за период распространения COVID-19 диагностировали у 2 625 848 россиян.

Как рассказали в оперштабе, за сутки умерли 560 граждан РФ с коронавирусом. В целом жертвами инфекции в стране стали 46 453 человека.

Как ранее передавал NEWS.ru, во втором квартале 2021 года пандемия коронавирусной инфекции уже закончится. Об этом рассказал директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. По его словам, рынок уже сейчас смотрит дальше текущего числа заражений COVID-19.