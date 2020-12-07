Более 40 терактов предотвратили в РФ за 2020 год

https://static.news.ru/photo/0d8ef5a8-3936-11eb-a23a-fa163e074e61_660.jpg Фото: nakgov/vk.com

Российские силовики в течение 2020 года предотвратили более 40 терактов, которые злоумышленники собирались совершить в разных регионах государства. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили представители Национального антитеррористического комитета.

В НАК подчеркнули, что с начала года в РФ ликвидировали 46 боевиков. Ещё 36 главарей различных бандформирований были задержаны.

В текущем году не допущено совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт, — говорится в релизе НАК.

Кроме того, в 2020 году силовики не пропустили на территорию России 149 граждан иностранных государств, которые причастны к терроризму или экстремизму.

Как ранее писал NEWS.ru, почётный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров в разговоре с журналистами прокомментировал предотвращение терактов на территории Московской области. Он заявил, что спецоперации по выявлению террористов и пресечению их незаконной деятельности — это первоочередная задача для России.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт в Московском регионе.