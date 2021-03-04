В РФ выявлено 11 385 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/fdec985a-7cc2-11eb-be95-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших суток медики на территории России выявили 11 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число заболевших в стране с начала пандемии выросло до 4 278 750. Об этом в четверг, 4 марта, рассказали сотрудники федерального штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Отмечается, что у 12,4% новых заболевших недуг протекает без клинических проявлений.

За последние 24 часа из больниц в РФ по выздоровлении выписали 15 694 пациентов с ранее диагностированным заражением COVID-19. За период пандемии с болезнью справились 3 853 734 россиянина.

Как сообщили в оперативном штабе, за прошедшие сутки на территории страны умерли 452 человека с коронавирусом. Число жертв инфекции в России выросло до 87 348.

В настоящий момент в РФ насчитывается 337 668 активных случаев заболевания.

Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 2150 жителей столицы. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 985 284 москвичей.