В РФ выявлено 11 385 новых случаев заражения COVID-19

В течение прошедших суток медики на территории России выявили 11 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число заболевших в стране с начала пандемии выросло до 4 278 750. Об этом в четверг, 4 марта, рассказали сотрудники федерального штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Отмечается, что у 12,4% новых заболевших недуг протекает без клинических проявлений.
За последние 24 часа из больниц в РФ по выздоровлении выписали 15 694 пациентов с ранее диагностированным заражением COVID-19. За период пандемии с болезнью справились 3 853 734 россиянина.
Как сообщили в оперативном штабе, за прошедшие сутки на территории страны умерли 452 человека с коронавирусом. Число жертв инфекции в России выросло до 87 348.
В настоящий момент в РФ насчитывается 337 668 активных случаев заболевания.
Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 2150 жителей столицы. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 985 284 москвичей.