В России выявили поставщиков и производителей вызвавшей ботулизм продукции Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей вызвавшей ботулизм продукции

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Роспотребнадзор обнаружил компании, производившие и распространявшие пищевую продукцию, которая вызвала ботулизм в некоторых регионах России, сообщается на сайте ведомства. Деятельность этих фирм приостановлена, а опасная продукция изъята из оборота.

Источник заражения послужила продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители продукции — ООО «Локалкитчен» (г. Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область), изготавливающие полуфабрикат для салатов (фасоль в вакуумной упаковке), не подававшие уведомления о начале своей деятельности и допустившие выпуск опасной продукции, — сказано в сообщении.

Отмечается, что предприятие находится в промышленной зоне в антисанитарных условиях, рядом с существующими свалками отходов. Производственный процесс был организован с нарушением всех требований и норм. Так, компания сама устанавливала сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температуре от +2 до +25 °C. Это обстоятельство и привело к серьезному накоплению ботулотоксина в готовой продукции, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал памятку о ботулизме и советы, как избежать отравления. Ведомство призывает не покупать консервированные продукты на рынках или с рук, ни в коем случае не употреблять в пищу соленья из вздувшихся банок.

До этого СМИ сообщили, что более 150 жителей России отравились красной консервированной фасолью. По данным прессы, именно в этом продукте образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм.