В РФ выявили максимальный с 20 марта суточный прирост случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/44513250-9f56-11eb-a7bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших суток на территории России был выявлен 9321 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данный показатель стал максимальным с 20 марта. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Как рассказали в оперативном штабе, за период пандемии в стране коронавирусом заразились 4 693 469 человек.

За последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 8832 пациента, переболевших COVID. В общей сложности с инфекцией смогли справиться 4 319 389 граждан РФ.

Также в оперштабе добавили, что за сутки в стране скончались 398 человек с диагностированным заражением коронавирусом. Число жертв пандемии выросло до отметки в 105 193 россиянина.

Как передавал NEWS.ru, при неустойчивой погоде в весенний период будут продолжаться колебания в уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 17 апреля, в разговоре с журналистами сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Накануне в ВОЗ заявили, что в течение прошедших двух месяцев в мире отмечен практически двукратный еженедельный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Планета приближается к самому высокому уровню распространения болезни.