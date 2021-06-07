В РФ выявили 9163 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f26a99e2-c6a4-11eb-a269-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 9163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в воскресенье, 6 июня, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что с начала пандемии в России коронавирусом заразились 5 126 437 человек.

За последние 24 часа в стране из больниц были выписаны 7369 пациентов, переболевших COVID-19. В общей сложности с начала эпидемии с недугом сумели справиться 4 736 446 россиян.

Также в оперштабе рассказали, что за сутки в стране в результате заражения коронавирусом скончался 351 человек. Общее число жертв инфекции в РФ выросло до 123 787.

Как стало известно ранее, по состоянию на 5 июня в мире зафиксировано 172 592 440 заболевших COVID-19, число умерших от этой инфекции достигло 3 712 570 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США — там зарегистрировано 33,35 млн инфицированных COVID-19 и 597 тысяч умерших. Второе место занимает Индия, там количество подтверждённых случаев коронавируса достигло 28,69 млн, а число скончавшихся от этой инфекции — 344 тысяч. На третьем месте находится Бразилия, где за всё время пандемии зарегистрировано 16,84 млн заразившихся и 471 тысяча умерших.