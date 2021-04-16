В РФ выявили 8632 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/864d3494-a021-11eb-808c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

На территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 8632 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 12,7% пациентов из указанного числа недуг протекает без клинических симптомов. Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

За весь период пандемии в России выявили 4 702 101 случай заражения коронавирусом.

В оперштабе рассказали, что за последние 24 часа из больниц в стране по выздоровлении выписали 7391 пациента. В общей сложности за период распространения COVID-19 с недугом смогли справиться 4 326 780 граждан РФ.

Кроме того, в оперативном штабе рассказали, что за прошедшие сутки 389 человек с коронавирусом в стране скончались. Число жертв инфекции среди россиян выросло до 105 582.

Как ранее передавал NEWS.ru, телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников рассказал, что быстрее реабилитироваться после коронавируса помогут омега-3 жирные кислоты, которые в большом количестве содержатся в морской рыбе.