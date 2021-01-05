В РФ выявили 24 217 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4d878dfa-4ff7-11eb-8242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 24 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Из указанного числа заболевших только у 2672 пациентов (11%) недуг протекает без клинических проявлений. Об этом в среду, 6 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (5142), Санкт-Петербурге (3341) и Московской области (1097). Наименьшие показатели темпов суточного прироста зафиксированы в Чукотском автономном округе (0%), Ненецком автономном округе (0,1%) и Тыве (0,2%).

Как отметили в оперштабе, всего за период пандемии коронавирусом заразился 3 308 601 россиянин. За прошедшие сутки в стране из больниц по выздоровлении выписали 23 055 пациентов. В общей сложности с болезнью смогли справиться 2 685 723 гражданина РФ.

За 24 часа в России скончались 445 человек с ранее диагностированным коронавирусом. В общем жертвами инфекции стал 59 951 житель РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, патриарх Московский и вся Руси Кирилл в своём рождественском послании призвал молиться за болеющих коронавирусом и помогать ближним. Рождество Христово православные христиане встретят 7 января.