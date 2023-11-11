Правительство России выделило из резервного фонда кабмина 95 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки. Что это значит и станет ли покупка жилья в РФ более доступной?
С чем связано дополнительное финансирование
Как сообщается на сайте кабмина, правительство РФ продолжает системно поддерживать программы льготного кредитования.
«На реализацию „Льготной ипотеки“, „Семейной ипотеки“ и „Дальневосточной ипотеки“ из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 95 млрд рублей», — отмечается в публикации.
Уточняется, что из выделенной суммы средств около 41 млрд рублей пойдет на субсидирование программы «Льготная ипотека», более 46 млрд — на субсидирование «Семейной ипотеки» и почти 8 млрд — на поддержание льготной ставки для участников «Дальневосточной ипотеки».
Необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, указывается на сайте кабмина.
Как это поможет россиянам в приобретении жилья
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, выделенные средства поспособствуют росту приобретения жилья в новостройках.
«Всего по итогам текущего года в рамках этих программ планируем предоставить порядка 700 тыс. кредитов. Такая помощь позволит ещё большему числу граждан приобрести квартиру в новостройке, частный дом или участок для его возведения», — заявил он на заседании правительства 9 ноября.
Глава кабмина добавил, что за время действия льготных ипотечных программ уже выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей.
Что такое льготная ипотека и кому она доступна
Льготная ипотека позволяет всем гражданам РФ взять кредит под более низкий процент. Программа доступна всем совершеннолетним гражданам России вне зависимости от семейного положения, наличия детей и недвижимости.
Эта программа действует с апреля 2020 года. Раньше для разных регионов были свои правила, теперь они едины для всех, сообщается на портале «Госуслуги».
Снизятся ли цены на жилье
Накануне гендиректор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева и исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева рассказали, упадут ли цены на недвижимость. По их словам, уровень цен на вторичном рынке в ближайшее время может снизиться. Цены на такое жилье могут упасть примерно на 10% к концу года.
Подкидышева утверждает, что прогнозируемое снижение цен на вторичку связано со снижением спроса. Он будет перетекать на первичный рынок, в том числе готового жилья. При этом риелтор подчеркивает, что падения цен на первичном рынке недвижимости не ожидается, что обусловлено влиянием программ льготной ипотеки на рынок. В свою очередь Усачева считает, что цены на квартиры на вторичном рынке могут снизиться на 20% к февралю.
"После повышения ключевой ставки Центробанка и значительного удорожания ипотеки мы зафиксировали падение стоимости на вторичку примерно на 5%. До конца года текущие цены не сильно изменятся, а с начала 2024 года темпы снижения могут ускориться и достичь к февралю 20%", — заявила она.
Каковы условия льготной ипотеки
Согласно информации на сайте кабмина, получить кредит по программе «Льготная ипотека» со ставкой до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.
Программа «Семейная ипотека» подразумевает выдачу кредитов по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Взять такой кредит могут семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком-инвалидом.
«По обеим указанным программам максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей», — уточняется на сайте правительства РФ.
По программе «Дальневосточная ипотека» можно получить кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Она доступна педагогам и медикам, которые работали на Дальнем Востоке не менее 5 лет, молодым супругам не старше 35 лет, родителям-одиночкам, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет (включительно), а также участникам программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма льготного займа по этой программе — 6 млн рублей.
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