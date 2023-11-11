В РФ выделили 95 млрд рублей на льготную ипотеку: подешевеют ли квартиры Правительство РФ сообщило о выделении 95 млрд рублей на льготную ипотеку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России выделило из резервного фонда кабмина 95 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки. Что это значит и станет ли покупка жилья в РФ более доступной?

С чем связано дополнительное финансирование

Как сообщается на сайте кабмина, правительство РФ продолжает системно поддерживать программы льготного кредитования.

«На реализацию „Льготной ипотеки“, „Семейной ипотеки“ и „Дальневосточной ипотеки“ из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 95 млрд рублей», — отмечается в публикации.

Уточняется, что из выделенной суммы средств около 41 млрд рублей пойдет на субсидирование программы «Льготная ипотека», более 46 млрд — на субсидирование «Семейной ипотеки» и почти 8 млрд — на поддержание льготной ставки для участников «Дальневосточной ипотеки».

Необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, указывается на сайте кабмина.

Как это поможет россиянам в приобретении жилья

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, выделенные средства поспособствуют росту приобретения жилья в новостройках.

«Всего по итогам текущего года в рамках этих программ планируем предоставить порядка 700 тыс. кредитов. Такая помощь позволит ещё большему числу граждан приобрести квартиру в новостройке, частный дом или участок для его возведения», — заявил он на заседании правительства 9 ноября.

Глава кабмина добавил, что за время действия льготных ипотечных программ уже выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей.

Что такое льготная ипотека и кому она доступна

Льготная ипотека позволяет всем гражданам РФ взять кредит под более низкий процент. Программа доступна всем совершеннолетним гражданам России вне зависимости от семейного положения, наличия детей и недвижимости.

Эта программа действует с апреля 2020 года. Раньше для разных регионов были свои правила, теперь они едины для всех, сообщается на портале «Госуслуги».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снизятся ли цены на жилье

Накануне гендиректор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева и исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева рассказали, упадут ли цены на недвижимость. По их словам, уровень цен на вторичном рынке в ближайшее время может снизиться. Цены на такое жилье могут упасть примерно на 10% к концу года.

Подкидышева утверждает, что прогнозируемое снижение цен на вторичку связано со снижением спроса. Он будет перетекать на первичный рынок, в том числе готового жилья. При этом риелтор подчеркивает, что падения цен на первичном рынке недвижимости не ожидается, что обусловлено влиянием программ льготной ипотеки на рынок. В свою очередь Усачева считает, что цены на квартиры на вторичном рынке могут снизиться на 20% к февралю.

"После повышения ключевой ставки Центробанка и значительного удорожания ипотеки мы зафиксировали падение стоимости на вторичку примерно на 5%. До конца года текущие цены не сильно изменятся, а с начала 2024 года темпы снижения могут ускориться и достичь к февралю 20%", — заявила она.

Каковы условия льготной ипотеки

Согласно информации на сайте кабмина, получить кредит по программе «Льготная ипотека» со ставкой до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Программа «Семейная ипотека» подразумевает выдачу кредитов по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка. Взять такой кредит могут семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком-инвалидом.

«По обеим указанным программам максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей», — уточняется на сайте правительства РФ.

По программе «Дальневосточная ипотека» можно получить кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Она доступна педагогам и медикам, которые работали на Дальнем Востоке не менее 5 лет, молодым супругам не старше 35 лет, родителям-одиночкам, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет (включительно), а также участникам программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма льготного займа по этой программе — 6 млн рублей.

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