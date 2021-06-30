В РФ вводятся новые пособия для родителей-одиночек и беременных

Выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям от 8 до 17 лет, растущим в неполных семьях, будут производиться в РФ с 1 июля.

Также с этого дня будущие мамы могут подать заявление на выплату, которая предусмотрена для женщин, вставших на учёт на ранних сроках беременности (до 12 недель) и испытывающих финансовые трудности. Главным условием для выплат является среднедушевой доход семьи, который не должен превышать прожиточный минимум в субъекте.

Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране эта цифра составляет 6300 рублей.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение более 46,6 млрд рублей на новые пособия вставшим на учёт в ранние сроки беременности женщинам и в одиночку воспитывающим детей родителям. Данные средства возьмут из резервного фонда правительства. Оформить такие выплаты можно будет с 1 июля, в том числе на портале госуслуг.