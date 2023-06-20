В РФ введут «Зеленую карту» для Турции, Азербайджана и Белоруссии

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В России планируют разработать альтернативную международную систему автомобильного страхования в сотрудничестве со странами-партнерами, пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА). Данная инициатива пришла на смену «Зеленой карте», с учетом возможного прекращения членства страны в этой системе, и планируется к введению с 1 января 2024 года.

Соглашение достигнуто с Республикой Беларусь, идут переговоры с Турцией и Азербайджаном. С каждым бюро подписываются отдельные контракты. Возможно на их базе удастся создать полноценную самостоятельную систему страхования. Введение «Синей карты» планируется с 1 января 2024 года, — говорится в сообщении РСА.

Следует отметить, что «Зеленая карта» является международным страховым полисом, аналогичным российскому ОСАГО. С 1 июня 2023 года российские документы «Зеленая карта» перестали действовать на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии, хотя продолжали действовать в некоторых других странах. С 30 июня 2023 года сертификаты России и Белоруссии прекращают свою силу в большинстве стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦБ РФ выступил с предложением расширить тарифный коридор ОСАГО. Ожидается, что тарифы для обычных водителей могут подорожать на треть.