В РФ вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии

https://static.news.ru/photo/9d923ed4-4c10-11eb-a77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пятницу, 1 января, вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 декабря 2020 года.

Закон предполагает уменьшение размера трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 669,3 миллиарда рублей. Учёт в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

Отчисления граждан РФ в накопительную часть пенсии, которые составляют 6% от зарплаты, были заморожены в 2014 году, когда начался кризис в связи с украинским конфликтом и санкциями в отношении России. После этого средства стали направляться в страховую часть и тратиться на выплаты нынешним пенсионерам.

В тот момент предполагалось, что заморозка будет единовременной. Возможное продление её сроков подвергалось критике со стороны представителей экономического блока правительства, однако в конечном итоге заморозка постоянно продлевается.

Как ранее писал NEWS.ru, Пенсионный фонд России (ПФР) с 2021 года будет производить дополнительные выплаты неработающим пенсионерам, имеющим доход ниже прожиточного минимума в регионе проживания. Начисляться они будут автоматически.

По словам главы ПФР Максима Топилина, аналогичным образом будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности. С 2022 года предполагается перейти на их назначение в беззаявительном порядке на основе сведений Федерального реестра инвалидов.