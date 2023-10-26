В РФ впервые наказали за плевок в общественном месте: какой штраф, где было В Ярославской области выписали первый штраф за плевок по видео в Сети

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Житель Ярославля заплатит штраф в 1500 рублей за плевок в общественном месте. Действия мужчины попали на видео, которое затем распространилось в Сети. Какие подробности известны?

Вместе с этим штраф в размере 3000 рублей выписан и другому жителю региона, который выбросил мусор в неположенном месте.

«Лица, причастные к совершению указанных нарушений, в настоящее время установлены, и в отношении них проводится процедура привлечения к административной ответственности», — говорится в сообщении Telegram-канала инспекции адмтехнадзора Ярославской области.

Что известно о штрафах за плевки в общественном месте

Ярославская область стала первой в России, где ввели штрафы за плевки в общественном месте. Новшество было внесено в региональный закон «Об административных правонарушениях». Документ предполагает взимать за это штраф в размере 1500 рублей, а при повторном нарушении — три тысячи.

Инспекция адмтехнадзора Ярославской области в своем Telegram-канале сообщила, что ведет постоянный мониторинг социальных сетей на предмет выявления нарушений.

Вычислять плюющих станут с помощью видеокамер — на данный момент для наблюдения за порядком доступны пять тысяч камер, в правительстве пообещали, что их число будет расти. В случае обнаружения нарушения фото- и видеоданные нарушителя заносятся в программу распознавания лиц, после чего информация передается оперативной группе. В ее состав входят сотрудники инспекции административно-хозяйственного надзора, сотрудники полиции, участники административных комиссий. Они непосредственно на месте устанавливают данные нарушителя и рассматривают административный материал.

В начале октября правительство Ярославской области сообщило, что готовит постановление о денежном вознаграждении тем, кто поможет поймать нарушителей ряда административных законов, в частности о запрете плевков в общественных местах и о незаконных граффити.

Как вычислили мужчину, который плевался в лифте

Мужчина, который заплевал видеокамеру в лифте дома по улице Карла Либкнехта, попал на видео. Оно появилось в соцсетях несколько дней назад.

Ярославец, глядя в камеру, показал средний палец, а затем плюнул в объектив. По размещенному в соцсетях ролику региональная инспекция адмтехнадзора провела проверку.

«Должностными лицами инспекции на постоянной основе ведется мониторинг социальных сетей. Так, не остались без внимания видео, размещенные в социальной сети „ВКонтакте“, в которых зафиксированы факты размещения мусора в неустановленном месте и плевания в общественном месте — лифте. Лица, причастные к совершению указанных нарушений, в настоящее время установлены и в отношении них проводится процедура привлечения к административной ответственности. Виновным лицам предстоит заплатить штраф за плевание в общественном месте 1500 рублей, за размещение мусора в неустановленном месте — три тысячи рублей», — уточнили там.

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