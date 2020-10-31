В РФ вновь выявлено рекордное число новых заражённых COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/5468b4ee-1c19-11eb-b311-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

На территории России за прошедшие сутки выявлено рекордное число новых заражённых коронавирусной инфекцией граждан. Об этом 1 ноября сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что в течение прошедших суток коронавирус диагностировали у 18 665 россиян. Такого показателя не было зафиксировано ни разу за весь период пандемии. В общей сложности в РФ COVID-19 заразились 1636781 человек.

В оперштабе подчеркнули, что за последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 10259 пациентов. Всего за время пандемии вылечиться удалось 1225673 гражданам.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране от коронавируса умерли 245 человек. Жертвами пандемии за весь период стали 28235 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, число людей в мире, которые заразились коронавирусной инфекцией нового типа, превысило 46 млн. Об этом свидетельствуют данные, распространённые 1 ноября специалистами Университета Джонса Хопкинса.