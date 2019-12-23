https://static.news.ru/photo/7d6e88bc-256d-11ea-b783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Члены Совета Федерации одобрили законопроект о предоставлении отдельных камер в СИЗО беременным и женщинам с детьми.

Документ устанавливает норму санитарной площади на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, находящегося в камере вместе с матерью, в размере не менее четырёх квадратных метров. Мать и ребёнок (а также беременные женщины), согласно предлагаемым правкам, должны содержаться отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых.

Ранее ФСИН и СПЧ предложили запретить заключать под стражу в России беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп за исключением обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. В разговоре с NEWS.ru правозащитник Владимир Новицкий предложил расширить инициативу и освободить от нахождения в СИЗО вышеперечисленных групп граждан, совершивших или подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений.



