В РФ создали детектор, выявляющий коронавирус в воздухе

https://static.news.ru/photo/2f7763f4-e804-11ea-93c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в «Швабе» Ростеха) представил первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе COVID-19. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Александр Новиков.

Новинка под названием «Детектор-БИО», показанная на форуме «Армия-2020», также способна выявлять наличие в воздухе бактерий и токсинов, сообщает РИА Новости.

Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов, — пояснил гендиректор КМЗ.

Отмечается, что в настоящее время готовится сертификация медико-биологического прибора, способного одновременно выявлять до 86 возбудителей инфекционных заболеваний. Его государственные испытания прошли в июне 2020 года.

Новиков добавил, что завод способен выпускать столько приборов, сколько потребуется. Их применение возможно и в гражданских целях, и для обеспечения биологической безопасности в местах массового скопления людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты по демографии из США и Испании под руководством профессора Барселонского института глобального здравоохранения Джеффри Лазаруса провели серию опросов среди жителей 20 наиболее пострадавших от COVID-19 стран о готовности привиться от коронавируса. Только 55% россиян согласились на вакцину: в РФ этот показатель минимален по отношению к другим государствам.