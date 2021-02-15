В РФ создадут реестр для доступа к биометрическим данным

https://static.news.ru/photo/c6258b64-6f6d-11eb-9a46-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В России создадут реестр компаний, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). В их число могут войти сотовые операторы и ретейлеры, говорится в проекте приказа Минцифры.

На текущий день к системе имеют доступ только банки и страховые компании. Тем не менее всё может поменяться в скором времени. Оператором системы выступит «Ростелеком», именно эта компания будет вести учёт государственных и коммерческих организаций. Перечень юридических лиц появится на сайте bio.rt.ru.

Наличие личных данных в ЕБС и в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволяет россиянам получать некоторые услуги без предъявления документов, удостоверяющих личность. Пока что такие сервисы широко не применяются, ведь для их полноценного использования необходимо порядка 50 миллионов слепков, уверены специалисты.

Система ЕБС в России была запущена в 2018 году. При этом принятый в конце 2020 года закон о ЕБС сделал доступными сервисы удалённой идентификации не только для банков, но и для некредитных финансовых организаций и компаний из других секторов экономики.

Ранее NEWS.ru писал, что проходить биометрический и медицинский контроль всем мигрантам, прибывающим в РФ из стран с возможностью безвизового въезда более чем на три месяца, предложило правительство. В понедельник, 1 февраля, соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение депутатов Госдумы.