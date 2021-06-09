В РФ схожие меры по поддержке семей могут объединить в одну

https://static.news.ru/photo/3d874882-9e22-11ea-85e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну планирует Минтруд в 2022–2023 годах. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ведомства Антон Котяков.

По словам Котякова, в настоящее время министерство проводит ревизию мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, дабы привести их все к единым правилам.

В частности, некоторые меры поддержки семей с детьми, направленные в той или иной степени на борьбу с бедностью, было бы целесообразно соединить в одну. И выдавать средства поддержки по определённым, понятным для всех правилам. Мы над этим работаем, — сказал министр.

Он также пояснил, что сегодня выплату на первого ребёнка в размере одного прожиточного минимума нуждающаяся семья получает из федерального бюджета, на второго ребёнка деньги идут из средств материнского капитала, а на третьего — за счёт софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Котяков подчеркнул необходимость введения единых правил, так как принципы государственной поддержки должны быть одинаковыми для всех детей в семье.

Ожидать изменений следует уже в 2022–2023 годах.

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