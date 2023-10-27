В РФ школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках: зачем это нужно В ГД предложили запретить школьникам пользоваться смартфонами на уроках

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Законопроект об ограничении использования телефонов в школах внесен в Госдуму. Он может быть принят до конца осенней сессии. В чем смысл инициативы, есть ли исключения?

Когда нельзя и можно пользоваться телефоном на уроках

Документом предлагается внести изменения в закон «Об образовании в РФ». Законопроект предполагает запрет на использование школьниками смартфонов на уроках в личных целях. Ученики смогут брать телефоны в руки только в случае, если это требуется для изучения программы, а также в экстренных ситуациях.

«Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников», — говорится в пояснительной записке.

Соавтор проекта, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что вопрос планируемой передачи учителям права определять порядок использования телефонов на уроке также проговаривался с Министерством просвещения РФ.

По словам Казаковой, за использование смартфона на уроке без особой на то необходимости будет введено наказание. Это может быть замечание, разговор с родителями ребенка, а также беседа с директором школы. При этом парламентарий отметила, что никто не говорит, что учитель «будет выбрасывать в окно телефон».

Считается, что инициатива поспособствует снижению факторов «отвлечения внимания» школьников. Авторы законопроекта обратили внимание, что принятие соответствующих мер не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Что за термин «дисциплина» введут для школ

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратила внимание, что в законопроекте, помимо запрета на использование гаджетов, введен термин «дисциплина». По словам парламентария, необходимость в нем потребовалась из-за самовольного поведения школьников во время обучающегося процесса.

«Этого не было никогда, но это очень важно. Педагоги уже стонут оттого, что свобода самовыражения у детей выражается в невозможности педагогов реализовывать образовательную политику. Смысл в том, что дети ведут себя иногда настолько свободно, что просто срывают уроки», — объяснила Останина для Lenta.ru.

По ее словам, большинство родителей учащихся также выступают за наличие дисциплины в школе.

Могут ли учителя забирать смартфоны у школьников

Досматривать детей и физически отбирать у них телефоны в школах — незаконно, заявил в беседе с NEWS.ru юрист и судебный представитель Василий Воробьев. При этом учителя вправе не допустить ученика к занятиям, если он нарушит правило о неиспользовании смартфонов.

«Здесь все работает, как со сменкой. Никто не заставит переобуться, но, если ты не переобуешься, тебя имеют право в школу не пустить. Здесь то же самое. Физически отобрать телефон — как минимум злоупотребление полномочиями. А требовать убрать телефон любой учитель будет вправе, если норму сделают обязательной», — заявил юрист.

Он также указал, что если в школе установят правило о сдаче телефонов перед уроком, то преподаватели не будут вправе осматривать детей на наличие смартфона.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Уговорить ребенка [сдать телефон] можно, угрожать — нельзя. Главное — вопрос контроля. Как ты определишь, сколько телефонов у ребенка? Досмотр человека производится только полицейскими в присутствии понятых, а не сотрудниками школы», — напомнил Воробьев.

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