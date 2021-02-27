Правила получения детских пособий изменились в РФ с марта

https://static.news.ru/photo/8ecfc98e-7a55-11eb-8bb1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России с 1 марта изменили правила начисления детских пособий. С указанного дня отменяется беззаявительная выдача документов на детей младше трёх лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

В прошлом году соответствующую процедуру упрощали из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Начисления продлевались в автоматическом режиме.

Теперь, после того как ребёнку исполнится год, родители должны будут собрать и лично предоставить все документы, необходимые для начисления социальных выплат. Аналогичную процедуру им нужно будет пройти при достижении ребёнком двухлетнего возраста.

Также родители будут обязаны информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. Переоформление пособия на детей до трёх лет производится ежегодно. Дети до полутора лет получают пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребёнка, пишет РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, российское правительство одобрило выделение Министерству финансов РФ средств на дополнительные страховые выплаты медикам, работающим с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Проект документа готовили для осуществления перечислений пособий в соответствии с указом лидера РФ Владимира Путина «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».