В РФ с 15 марта по 30 июня могут запретить экспорт пшеницы, ржи и кукурузы

В Минсельхозе РФ сообщили, что в России с 15 марта по 30 июня может быть введён запрет на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, сообщает агентство «Интерфакс». Как отмечается, из России с 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года экспортировали 28,1 млн тонн зерна, что на 30% меньше, чем в 2021 году (без учёта экспорта в страны ЕАЭС за январь — март).

Ведомство совместно с Минпромторгом предложило проект соответствующего постановления правительства о временном запрете на экспорт из России основных зерновых культур, — передаёт агентство.

Таможенная подкомиссия одобрила решение о запрете на экспорт зерновых культур, белого сахара и сахара-сырца тростникового из России до 31 августа 2022 года. Данное решение будет распространяться на экспорт в третьи страны. Отмечается, что поставки в зону ЕАЭС будут разрешены на основании постановления Минсельхоза.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что из-за массовой приостановки деятельности зарубежных компаний в РФ правительство может ввести внешнее управление на предприятиях. По его словам, власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны.