В РФ с 1 января начнут сносить мешающие пожарным машинам дворовые шлагбаумы

https://static.news.ru/photo/1d8d53d6-5188-11eb-a892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России с 1 января получило право требовать сноса шлагбаумов на въезде в жилые дворы, если они мешают проезду пожарных машин.

Это коснётся тех дворов, у которых нет управляющих компаний и специальных дежурных, которые могут впустить в закрытый двор подъехавшую пожарную машину. Автоматизированные системы, блокирующие проезд во дворы для посторонних, могут быть снесены по требованию представителей МЧС, пишет РИА Новости.

При этом все расходы по демонтажу таких шлагбаумов обязаны брать на себя собственники, в противном случае им будет грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель МЧС Ринат Еникеев напомнил, что с 1 января 2021 года в России вступают в силу новые правила пожарной безопасности, которые коснутся как жителей частных домов, так и тех, кто проживает в многоквартирных домах.

Согласно новым противопожарным нормативам, жителям многоквартирных домов не разрешат захламлять приквартирные холлы в подъезде. Так, в этой зоне разрешат держать коляски и велосипеды, но держать там шкафы и вешать полки будет запрещено.

С нового года россияне не могут разводить костры и сжигать мусор на территории частных домов. Приготовление еды на открытом огне также под запретом. Её можно готовить только в специально отведённых местах.