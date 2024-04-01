В РФ разработали способ борьбы с продажей просроченных товаров Эксперт Юсупов: в РФ появился механизм блокировки просроченных товаров на кассе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Технологию, позволяющую заблокировать продажу нелегального или просроченного товара прямо на кассе, запустили на территории РФ, заявил РИА Новости заместитель гендиректора ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов. По его словам, в первую очередь механизм затронет табак и разливное пиво.

Механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями. При сканировании маркировки кассовое программное обеспечение магазина обращается к «Честному знаку» для получения сведений о товаре, — подчеркнул эксперт.

Информация об истечении срока годности товара будет подаваться напрямую на кассу, отметил Юсупов. При таком случае продажа будет заблокирована.

Ранее в России подготовили законопроект о штрафах до 1 млн рублей за ненадлежащие качество продуктов при фудшеринге — передаче продуктов нуждающимся слоям населения. Обычно велась раздача продуктов питания с истекающим сроком годности. При этом взыскания кратно возрастали, если после употребления продуктов кто-либо пострадал. Предлагалось, что несоответствие установленным нормативам повлечет штрафы: для граждан в размере 2 тысячи рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, юридических — до 300 тысяч рублей.