В РФ проверили заведения, где мигранты сдают экзамены: какой был результат Рособрнадзор выявил нарушения во всех вузах, где мигранты сдают экзамены

Фото: Артем Житенев/РИА Новости

Замглавы ведомства Светлана Кочетова сообщила, что сотрудники Рособрнадзора нашли нарушения во всех высших учебных заведениях, где сдают экзамены мигранты на получение российского гражданства или разрешения на работу. О чем идет речь?

«Наши сотрудники участвуют в качестве экспертов в проведении прокуратурами субъектов РФ этих проверок. Во всех этих организациях выявлены нарушения. Наши эксперты свои заключения направляют в адрес прокуратур, и никто не останется без внимания», — заявила она.

Речь идет об экзаменах по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, по результатам которых мигранты могут получить сертификат для получения разрешения на работу в России, вида на жительство и гражданства.

Количество нарушений обязательных требований со стороны вузов в РФ возросло в условиях моратория на плановые проверки. По результатам профилактических мероприятий большинству образовательных организаций, в отношении которых они были проведены, направлены предостережения.

Кочетова отметила, что по состоянию на 30 октября 2023 года Рособрнадзором проведено 467 профилактических мероприятий, а также 16 внеплановых проверок и мониторинг безопасности в отношении 86 вузов.

Сколько в России учится иностранных студентов

В 2022 году Россия заняла шестое место в мире по количеству иностранных студентов, привлекая к обучению 6% от общего числа «мобильных студентов», писали «Ведомости» со ссылкой на исследовательский проект Project Atlas.

Общее количество иностранных студентов в стране составило 351 127 человек. В 2021 году этот показатель составлял 395 263 студента, а в 2020 году — 353 331.

Летом директор правового департамента Министерства науки и высшего образования Максим Мерзляков заявил, что к 2030 году число иностранных студентов в вузах РФ вырастет до 435 000 человек. По его словам, в министерстве реализуются разные программы по увеличению числа иностранных студентов. Кроме того, по программе «Летний университет» около 750 человек будут проходить стажировку в РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что в РПЦ сказали про мигрантов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что наплыв мигрантов в Россию, распространение иной веры и культуры приведут к потере русской идентичности. По его мнению, привлечение в РФ большого количества рабочей силы из-за рубежа может привести как к благополучию, так и обернуться большими трудностями.

«Если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность», — прокомментировал он.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) добавил, что не испытывает негативных чувств к иностранцам и представителям других конфессий. Он пояснил, что речь идет о демографических процессах, способных «радикально изменить природу нашей страны и нашего государства».

Сколько в России трудовых мигрантов

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказывал, что Россия занимает четвертое место в мире по количеству мигрантов.

«Наша страна всегда рада гостям из других государств, однако они должны понимать верховенство закона над их собственными привычками, соблюдать принятые у нас правила и нормы поведения, уважать традиции и нравственные ценности», — говорил министр.

В августе аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщала, что количество въехавших в РФ трудовых мигрантов во II квартале текущего года составило 3,12 млн человек. Этот показатель является рекордным.

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