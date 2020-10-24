В РФ проработают возможность сокращения пути до Черноморского побережья

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по поэтапному сокращению времени в пути до курортов Черноморского побережья.
Об этом говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета. Документ опубликован на сайте Кремля.
Представить предложения, касающиеся поэтапного развития транспортной инфраструктуры в целях ускорения перевозки пассажиров в направлении курортов Черноморского побережья России, — говорится в нём.
Срок выполнения поручения президента установлен до 1 декабря 2020 года,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству добиться снижения показателя смертности в авариях на дорогах до четырёх человек на 100 тыс. человек к 2030 году.