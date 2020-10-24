В РФ проработают возможность сокращения пути до Черноморского побережья

https://static.news.ru/photo/d161eb66-17b7-11eb-b303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по поэтапному сокращению времени в пути до курортов Черноморского побережья.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета. Документ опубликован на сайте Кремля.

Представить предложения, касающиеся поэтапного развития транспортной инфраструктуры в целях ускорения перевозки пассажиров в направлении курортов Черноморского побережья России, — говорится в нём.

Срок выполнения поручения президента установлен до 1 декабря 2020 года, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству добиться снижения показателя смертности в авариях на дорогах до четырёх человек на 100 тыс. человек к 2030 году.