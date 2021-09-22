В РФ приостановили выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак»

Научный центр имени Чумакова приостановил выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак» до конца осени. Этого времен должно хватить для модернизации производства сырья для препарата, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В настоящее время устанавливается новое оборудование, которое позволит увеличить объёмы производства вакцины. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил популярность препарата на рынке.

Спрос на эту вакцину оказался парадоксально высоким, — заявил он.

Один из собеседников издания предположил, что приостановка выпуска вакцины связана с намерением центра имени Чумакова подготовить её к экспорту. При этом опрошенные изданием эксперты сомневаются, что объём поставок «КовиВака» в 2021 году превысит 1,5 млн доз.

Ранее стало известно, что генеральный директор научного центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов раскрыл срок создания вакцины против «дельта»-штамма коронавируса. По его словам, создание нового препарата займёт один год. Также директор центра Чумакова признался, что нехватка вакцины «КовиВак» вызвана дефицитом производительной мощности.