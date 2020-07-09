В РФ предложили запретить продавать алкоголь в вагонах-ресторанах

https://static.news.ru/photo/f782711e-c1bb-11ea-854c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Руководитель проекта «Трезвая Россиия» и член ОП Султан Хамзаев направил главе Минтранса РФ Евгению Дитриху письмо, в котором изложена инициатива о запрете продажи спиртных напитков в вагонах-ресторанах российских поездов.

Как отметил автор идеи, в настоящее время распивать алкоголь в составах РЖД запрещено. Однако в правилах есть исключение. В вагонах-ресторанах все желающие могут приобрести спиртные напитки крепостью до 16,5%. Хамзаев заявил, что это приводит к дебошам в поездах со стороны нетрезвых пассажиров, которые нередко даже применяют силу в отношении окружающих.

В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции, — приводит фрагмент из письма главы «Трезвой России» телеканал RT.

Общественник также призвал в усиленной форме контролировать граждан, которые проносят в вагоны заранее купленное спиртное. Он предложил тех, кто два раза попался на распитии в поездах, лишать права пользоваться железнодорожным транспортом на два года.

Как ранее писал NEWS.ru, в октябре 2019 года руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к занимавшему тогда должность премьер-министра РФ Дмитрию Медведеву с предложением создать базу данных лиц, уже устраивавших дебоши на железной дороге.