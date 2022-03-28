В РФ предложили ввести наказание за безответственное обрашение с собаками

Наказание за покупку у недобросовестных заводчиков собак и безответственное обращение с животными, в результате чего они оказываются на улице, предложил ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) сенатор Александр Башкин. Своей идеей он поделился в интервью РИА Новости.

Должна быть введена административная ответственность и штрафы за безответственное приобретение собак и за безответственное обращение с ними, — сказал сенатор.

По мнению Башкина, проблема с нападениями бездомных собак на людей требует решения, но при этом нельзя замыкаться на регуляции численности животных, их стерилизации и помещении в приюты. Как минимум, следует на законодательном уровне установить, что приобретать собак можно только у лицензированных заводчиков или питомников с обязательным чипированием животного.

Также должна быть введена административная ответственность за безответственное избавление от животного, когда вдруг выяснилось, что дети наигрались, гулять неудобно или кормить накладно, и в результате собака оказывается на улице, а потом это приводит к трагедиям, — сказал сенатор.

Он полагает, что такие меры позволят «работать на опережение» и не допустят роста числа бродячих собак за счёт бывших домашних. При этом вживлённый чип позволит отследить владельца собаки, оказавшейся на улице, в результате он получит «высочайший штраф» на оплату пребывания пса в лечебнице и приюте.

Также сенатор подчеркнул, что если животное покупают не для разведения, оно должно быть стерилизовано.

За последнее время в российских регионах участилось количество случаев нападения бродячих животных, в том числе со смертельным исходом.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снабжать правоохранителей и работников ЖКХ ультразвуковыми отпугивателями для защиты от агрессии бездомных собак. Соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру Юрию Борисову. В письме он отметил, что в последнее время участились случаи нападения бездомных животных на граждан.