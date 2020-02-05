https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Следственный комитет и МВД рассмотрят возможность ужесточения наказания за невыплату зарплаты. Инициаторами поручения выступили члены правительственной комиссии по профилактики правонарушений.

Ведомства оценят, может ли расценивать невыплату заработной платы как преступление средней тяжести и тяжкое преступление.

В случае принятия изменений возможный срок за невыплату зарплаты более чем за два месяца увеличится до пяти лет лишения свободы. До 10 лет колонии может грозить работодателю, если последствия задержки будут квалифицированы как тяжкие, сообщают «Известия».

В настоящее время за частичную невыплату двухмесячного жалования наказание предусматривает до одного года лишения свободы, за полную невыплату — до трёх лет.

Как ранее писал NEWS.ru, СК начал проверку информации о невыплате заработной платы водителю большегрузного автомобиля, который перекрыл фурой Бауманскую улицу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.