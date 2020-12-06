В РФ предложили создавать при вузах ясли-сады

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В Госдуме предложили организовывать при российских университетах ясли-сады, в которых студенты смогли бы оставлять своих детей.

С этой идеей выступил депутат Иван Сухарев. В своём обращении на имя главы Минобрнауки он высоко оценил стремление молодых людей в России создавать семьи в студенческие годы. При этом он отметил, что в период учёбы появление детей в семье ставит многих в трудное положение.

В связи с этим депутат предложил рассмотреть возможность открытия при государственных высших учебных заведениях яслей-садов, которые уже есть при некоторых вузах, но их крайне мало. Бесплатно пользоваться услугами этих учреждений могли бы сотрудники университета и студенты, учащиеся как за счет средств государственного бюджета, так и на коммерческой основе, передаёт RT.

Прошу вас оценить возможность организации яслей-садов при государственных высших учебных заведениях, которыми на безвозмездной основе могли бы пользоваться студенты, получающие высшее образование по очной форме обучения, — заявил в своём обращении депутат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что комитет Совфеда по науке, образованию и культуре предложил законопроект, который позволит индивидуальным предпринимателям и среднему бизнесу организовывать ясли для детей. Отмечается, что подобная инициатива решит проблему дефицита яслей и детских садов во многих регионах страны без необходимости создавать государственные организации.