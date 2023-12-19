В России предложили сделать дополнительный выходной для многодетных Политолог Орлов предложил сделать День семьи выходным для многодетных

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать выходным для многодетных День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, сообщает RT. Письмо с инициативой он направил главе Минтруда Антону Котякову.

В обращении отмечается, что в стране предпринимаются значительные усилия для поддержки семей. Важность этого обозначена при внесении поправок в Конституцию. Праздник, о котором идет речь, официально появился в России в 2008 году и этот день остается рабочим.

В целях поддержки многодетных семей прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты в части определения данного праздника в качестве выходного, оплачиваемого для граждан, на иждивении у которых находятся трое и более детей, — говорится в обращении.

Ранее депутат петербургского заксобрания Павел Крупник предложил предоставить транспортные налоговые льготы на все автомобили, которыми владеют многодетные родители. Он уточнил, что две машины в большой семье — это не признак роскоши, а необходимость. Парламентарий уверен, что льготы должны действовать не только на отечественные машины, но и на импортированные.