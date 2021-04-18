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В РФ появился экспресс-тест для привившихся от коронавируса

10:28, 19 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России зарегистрирован первый экспресс-тест, позволяющий обнаружить присутствие в организме вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса COVID-19. Он разработан компаниями «Рапид БИО» и «Авивир».

Тест основан на реакции между антигеном и соответствующем ему антителом. Для его проведения достаточно одной капли крови пациента. Результат получается в течение 15 минут, и его достоверность составляет 96%.

Провести тестирование на наличие антител можно без помощи специалистов. В комплект теста входят стерильный ланцет, спиртовая салфетка и пипетка для переноса биообразца, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Сколково».

В «Рапид БИО» отметили, что тестирование полезно и перед вакцинацией от коронавируса, и после. Оно позволит контролировать образование иммунного ответа. Кроме того, тест выявляет антитела у переболевших COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована тест-система, позволяющая выявлять любой из обнаруженных на территории страны штаммов коронавируса. Тест также является самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования для выявления рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса.

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