В РФ появился экспресс-тест для привившихся от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a30cac8c-a0e3-11eb-b00f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России зарегистрирован первый экспресс-тест, позволяющий обнаружить присутствие в организме вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса COVID-19. Он разработан компаниями «Рапид БИО» и «Авивир».

Тест основан на реакции между антигеном и соответствующем ему антителом. Для его проведения достаточно одной капли крови пациента. Результат получается в течение 15 минут, и его достоверность составляет 96%.

Провести тестирование на наличие антител можно без помощи специалистов. В комплект теста входят стерильный ланцет, спиртовая салфетка и пипетка для переноса биообразца, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Сколково».

В «Рапид БИО» отметили, что тестирование полезно и перед вакцинацией от коронавируса, и после. Оно позволит контролировать образование иммунного ответа. Кроме того, тест выявляет антитела у переболевших COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована тест-система, позволяющая выявлять любой из обнаруженных на территории страны штаммов коронавируса. Тест также является самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования для выявления рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса.