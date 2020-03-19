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Ростуризм запустил портал обратной связи для российских туристов, которые находятся за границей, или планирующих отправиться туда.

Об этом сообщает «Интерфакс». По его данным, на базе полученной с помощью новой формы обратной связи информации Ростуризм будет принимать решения о помощи таким россиянам. Для этого гражданину следует указать свои данные, страну, где он находится, или хочет посетить, а также сколько с ним людей.

Эта информация будет синхронизироваться с данными, получаемыми МИД РФ через свои каналы, и использоваться для обеспечения беспрепятственного возвращения россиян на родину.

Ранее NEWS.ru писал о том, что меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса являются обязательными, но они временны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что в ведомство приходят сотни обращений от людей, которые строили планы на поездки.