Ростуризм запустил портал обратной связи для российских туристов, которые находятся за границей, или планирующих отправиться туда.
Об этом
Эта информация будет синхронизироваться с данными, получаемыми МИД РФ через свои каналы, и использоваться для обеспечения беспрепятственного возвращения россиян на родину.
Ранее NEWS.ru писал о том, что меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса являются обязательными, но они временны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что в ведомство приходят сотни обращений от людей, которые строили планы на поездки.
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