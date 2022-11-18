В России появился первый препарат от COVID на основе моноклональных антител

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В России зарегистрировали первый препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител от AstraZeneca, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы. По сообщению британско-шведской компании, российский Минздрав одобрил новое лекарство, которое направлено для профилактики и лечения коронавирусной инфекции легкой и средней степени тяжести.

Минздрав России одобрил лекарственный препарат на основе моноклональных антител длительного действия производства компании AstraZeneca для доконтактной профилактики и лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести, — сказано в сообщении.

Моноклональные антитела — это такие антитела, которые вырабатываются иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону. Зарегистрированное лекарство предназначено для пациентов с недостаточным иммунным ответом на вакцинацию или противопоказаниями к ней, а также для получающих иммуносупрессивную терапию.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России были выявлены новые варианты «омикрон»-штамма коронавируса BQ.1 и «цербер». Они распространяются быстрее других вариантов COVID-19. По словам представителей ведомства, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 20 регионах страны. В частности, речь идет о Москве и Московской области.