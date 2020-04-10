В РФ появился омбудсмен по защите прав предпринимателей моногородов

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что 11 апреля осуществит рейс Бангкок — Санкт-Петербург — Москва, а затем планируются рейсы в другие регионы России.

По данным посольства РФ в Таиланде, к перевозке допускаются только граждане России, которые проживают в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Как писал NEWS.ru, 8 апреля «Аэрофлот» эвакуировал туристов с...