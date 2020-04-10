Общество

В РФ появился омбудсмен по защите прав предпринимателей моногородов

18:58, 10 апреля 2020

В России появилась должность общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей моногородов.

Новым омбудсменом назначен председатель Фонда социально-экономического развития атомградов (ФСЭРА), член общественного совета госкорпорации «Росатом» Юрий Тебин.

Приказ о назначении подписал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава кабмина РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду внести проект по предоставлению малому и среднему предпринимательству (МСП) отсрочек по уплате страховых взносов и рассрочек по уплате налогов и сборов на фоне пандемии коронавируса.

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