В РФ появился омбудсмен по защите прав предпринимателей моногородов

В России появилась должность общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей моногородов.
Новым омбудсменом назначен председатель Фонда социально-экономического развития атомградов (ФСЭРА), член общественного совета госкорпорации «Росатом» Юрий Тебин.
Приказ о назначении подписал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов,
Ранее NEWS.ru писал, что глава кабмина РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду внести проект по предоставлению малому и среднему предпринимательству (МСП) отсрочек по уплате страховых взносов и рассрочек по уплате налогов и сборов на фоне пандемии коронавируса.
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