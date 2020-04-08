В РФ пособия по 5 тысяч рублей получат родители 3,3 млн детей

https://static.news.ru/photo/7c30d230-7986-11ea-8d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Родители порядка 3,3 миллиона российских детей в возрасте до трёх лет, имеющие право на маткапитал, получат пособия по пять тысяч рублей из федерального бюджета.

Деньги будут выплачиваться на протяжении трёх месяцев, с апреля по июнь, по заявлению родителей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда РФ.

Выплату смогут получить и те, кто уже воспользовался средствами материнского капитала. Если право на маткапитал у семьи возникнет в течение этих трёх месяцев, родители также получат возможность обратиться за выплатами, — уточнили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Согласно документу, текст которого опубликован на сайте Кремля, глава государства постановил произвести в апреле — июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей других мер социальной поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за её назначением до 1 октября 2020 года.