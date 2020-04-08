В РФ пособия по 5 тысяч рублей получат родители 3,3 млн детей

Родители порядка 3,3 миллиона российских детей в возрасте до трёх лет, имеющие право на маткапитал, получат пособия по пять тысяч рублей из федерального бюджета.
Деньги будут выплачиваться на протяжении трёх месяцев, с апреля по июнь, по заявлению родителей,
Выплату смогут получить и те, кто уже воспользовался средствами материнского капитала. Если право на маткапитал у семьи возникнет в течение этих трёх месяцев, родители также получат возможность обратиться за выплатами, — уточнили в ведомстве.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Согласно документу, текст которого
Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей других мер социальной поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за её назначением до 1 октября 2020 года.
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