Россиян оставили без яблок из Новой Зеландии Россельхознадзор запретил ввозить в страну яблоки и персики из Новой Зеландии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 22 августа 2023 года вводится запрет на ввоз в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Уточняется, что в импортной продукции был обнаружен карантинный грибок — бурая монилиозная гниль.

С 22 августа 2023 года Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии, а также происхождением из этой страны. Меры приняты по причине выявления карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — бурая монилиозная гниль, — говорится в сообщении.

Под запрет на ввоз попадают яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня, черешня, персики, нектарины и сливы. В основном Новая Зеландия осуществляла поставки в Россию яблок.

Если найденное грибковое заболевание будет занесено в страну, то ущерб от потери урожая составит до 9 млрд рублей. Бурая гниль способна воздействовать на порядка 15 видов плодов, уточнили в Россельхонадзоре.

Ранее Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии. Соответствующее решение принято на фоне планов Токио сбросить в океан воду с атомной электростанции «Фукусима-1». На данным момент продукция из Японии поставляется в Россию лишь при наличии документального подтверждения об отсутствии радиоактивных веществ.