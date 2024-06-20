В РФ пенсионерам могут не возместить приостановку индексации Проект: работающие пенсионеры в РФ не получат выплаты за приостановку индексации

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Работающим пенсионерам не возместят выплаты за время приостановки индексации в 2016 году, следует из текста законопроекта, внесенного депутатами в Госдуму РФ. Согласно документу, поправки коснутся закона «О страховых пенсиях».

Данная категория россиян получает выплаты в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств, говорится в инициативе. Нынешние нормы подразумевают приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. Поэтому им не положено возмещение за этот период, констатировали депутаты в проекте.

Ранее член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин обратил внимание, что выплаты военным пенсионерам в России проиндексируют на 5,1% с учетом прогноза инфляции. Повышение коснется порядка трех миллионов человек.

Правительство России по поручению президента Владимира Путина до этого одобрило индексацию прожиточного минимума с 1 января 2025 года более чем на две тысячи рублей. Власти повысят размеры пособий нуждающимся семьям и ряд социальных выплат.

Кроме того, Путин объявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года. Глава государства поручил Госдуме принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию.