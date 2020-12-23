В РФ от коронавируса вылечились ещё 24 447 пациентов

https://static.news.ru/photo/478a2b7a-44f7-11eb-8b19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В течение прошедших суток на территории России из больниц по выздоровлении были выписаны ещё 24 447 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности за время пандемии в РФ после заражения коронавирусом вылечились

2 343 967 человек.

Как отметили в оперштабе, за последние сутки в стране было выявлено 27 250 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 2 933 753 россиянина.

Кроме того, в течение прошедших 24 часов 549 пациентов с COVID-19 в РФ скончались. За период пандемии жертвой инфекции стал 52 461 гражданин России.

Ранее NEWS.ru передавал, что человечеству удастся полностью победить пандемию коронавируса в 2022 году, считает вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

По его словам, к лету 2021 года в Северном полушарии нашей планеты, в том числе и в Крыму, выработается коллективный иммунитет. Летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но гораздо меньший, чем в этом году.