В РФ ограничили размещение детей в объектах отдыха с одним путём эвакуации

https://static.news.ru/photo/a9195092-4f32-11eb-8715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

В России запретили размещение более 10 детей на одном этаже в оздоровительных учреждениях или объектах отдыха, если в них есть лишь один эвакуационный выход.

Об этом говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утверждённых российским правительством.

В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 10 детей на одном этаже с одним эвакуационным выходом, — гласит одно из них.

Запрет вступил в силу с 1 января 2021 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Срок действия постановления правительства — до 31 декабря 2026 года включительно.

С 1 июня 2021 года начнёт действовать Национальный стандарт (ГОСТ), содержащий требования по планированию эвакуации российских граждан при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с наступлением нового года в России вступил в силу запрет на закрытые двери в кинотеатрах. Он предусмотрен обновлённой редакцией правил противопожарного режима, утверждённых постановлением правительства. Отныне во всех кинотеатрах на территории страны запрещено замыкать двери во время сеансов, в том числе те, что предназначены для эвакуации людей при пожаре.