https://static.news.ru/photo/fdb49104-6787-11ea-bb5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве природы России заявили, что во многих регионах страны не хватает контейнеров для мусора.

В связи с этим глава ведомства Дмитрий Кобылкин обратился к Министерству финансов РФ с просьбой выделить средства на обеспечение регионов мусорными баками. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Минфина.

Всего на закупку и установку контейнеров необходимо 12 млрд рублей. О нехватке мусорных баков при этом заявили более половины российских регионов. Устанавливаться будут контейнеры как для раздельного, так и смешанного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минприроды предложило обнулить тарифы для населения на вывоз раздельно собранных отходов. Таким образом ведомство доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП).