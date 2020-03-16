В Министерстве природы России заявили, что во многих регионах страны не хватает контейнеров для мусора.
В связи с этим глава ведомства Дмитрий Кобылкин обратился к Министерству финансов РФ с просьбой выделить средства на обеспечение регионов мусорными баками. Об этом
Всего на закупку и установку контейнеров необходимо 12 млрд рублей. О нехватке мусорных баков при этом заявили более половины российских регионов. Устанавливаться будут контейнеры как для раздельного, так и смешанного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).
Ранее NEWS.ru писал о том, что Минприроды предложило обнулить тарифы для населения на вывоз раздельно собранных отходов. Таким образом ведомство доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП).
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