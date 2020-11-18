В РФ могут ввести санкции против иностранных интернет-платформ за цензуру

В Госдуму будет внесён законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против отечественных СМИ.
Об этом
Нововведение коснётся и соцсетей, и крупных IT-платформ.
Принципов в законе прописано несколько. Первое – это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм, — рассказал источник агентства.
Кроме того, согласно тексту документа, санкции против иностранных интернет-платформ будут приниматься также в случае ограничения доступа к информации по расовой, национальной или политической принадлежности.
Ранее NEWS.ru писал о том, что условия пользования видеохостингом YouTube являются общими для всех, независимо от места жительства, политических взглядов или других причин. Об этом заявили в компании Google в ответ на рекомендацию Роскомнадзора размещать контент российских СМИ на собственных платформах.