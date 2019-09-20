Министерство юстиции РФ опровергло информацию о возможной отмене некоторых профессиональных праздников, которые отмечаются со времён СССР.
Об этом пишет
Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма «регуляторная гильотина» не планируется, — сообщили в Минюсте.
Ранее News.ru писал о том, что традиционные профессиональные праздники, введённые ещё в СССР, могут быть отменены в России. Так, День железнодорожника, День радио и День воздушного флота могут навсегда остаться в прошлом.