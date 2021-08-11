В РФ намерены поднять возраст продажи алкоголя до 21 года

Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого, более 16,5%, алкоголя до 21 года. В ведомстве подготовили поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», сообщают «Известия».

Издание отмечает , что в настоящее время предложения Минздрава проходят оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине». Документ также должны рассмотреть на комиссии по законопроектной деятельности правительства. На ней и будет принято решение о внесении проекта в Госдуму, подчёркивает газета.

В пояснительной записке приводятся результаты медицинских исследований, согласно которым употребление алкоголя негативно сказывается на развитии головного мозга, а он окончательно формируется только в возрасте 21 года. В Минздраве пояснили, что распитие алкоголя в более раннем возрасте может обернуться значительными последствиями для здоровья.

«Известия» напомнили, что с подобной инициативой Минздрав выступал в 2019 году. Тогда его предложения раскритиковали и в Минфине, и в Минэкономразвития.

Ранее стало известно, что самыми «пьющими» регионами России в этом году стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Москвичи в I квартале текущего года выпили 6,4 млн декалитров водки, коньяка, шампанского и других спиртных напитков. В Московской области выпито 6 млн декалитров спиртного, в Санкт-Петербурге — 3,37 млн декалитров. Самыми непьющими регионами оказались Ингушетия, Чечня и Чукотка.