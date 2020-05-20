В РФ на треть выросло число экстремистских преступлений на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/eb340776-9ab8-11ea-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество преступлений экстремистского характера в РФ с начала 2020 года выросло почти на треть по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности страны Александр Гребенкин.

В условиях непростой социально-экономической обстановки, вызванной в том числе пандемией коронавируса, фиксируется рост преступлений экстремистской направленности, — сказал он в интервью «Российской газете».

Гребенкин уточнил, что в январе–апреле 2020 года были зарегистрированы 263 преступления. Около половины этих правонарушений связаны с призывами к экстремизму в Интернете. Вместе с тем примерно 10% составляют насильственные преступления — хулиганство, угроза убийством и побои, совершённые на фоне политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Ранее NEWS.ru писал, что по данным МВД, с начала года в России сократилось число уличных преступлений и преступлений, совершённых иностранными гражданами. В ведомстве подчеркнули, что опасения некоторых экспертов относительно того, что ограничительные меры могут спровоцировать рост правонарушений среди мигрантов, не оправдались.