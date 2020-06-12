В РФ на 5,6% сократилось число преступлений во время пандемии в мае

https://static.news.ru/photo/c4f19794-ad4c-11ea-9597-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мае 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа в России на 5,6% сократилось количество преступлений. Об этом журналистам 13 июня сообщили представители пресс-службы МВД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что число противоправных действий, совершённых мигрантами, сократилось почти на 11%. Криминальная активность приезжих, вопреки прогнозам экспертов, не продемонстрировала рост. Напротив, в мае наблюдалась противоположная тенденция.

Количество убийств, совершённых мигрантами, снизилось на 20%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 1,8%, грабежей — на 2,9%, разбоев — на 12,7%, — приводит ТАСС сообщение от МВД.

Как ранее передавал NEWS.ru, с начала года в России сократилось число уличных преступлений и преступлений, совершённых иностранными гражданами. В МВД подчеркнули, что опасения некоторых экспертов относительно того, что ограничительные меры могут спровоцировать рост правонарушений среди мигрантов, не оправдались.