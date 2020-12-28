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В РФ может появиться лекарство от COVID-19 на основе антител

18:38, 28 декабря 2020
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В России в 2021 году может появиться лекарство от коронавируса на основе моноклональных антител. Его разработкой занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, специалисты которого создали первую отечественную вакцину от COVID-19 «Спутник V».

По словам главы центра Александра Гинцбурга, препарат может увидеть свет уже в середине 2021 года.

Он добавил, что ведётся работа ещё над одним лекарством — фтортиазиноном. Его действие будет направлено на преодоление резистентности (сопротивляемости, устойчивости) организма к антибиотикам.

Я тоже надеюсь, что к концу следующего года мы сможем завершить уже даже расширенную стадию клинических испытаний, — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что глава центра Гамалеи спрогнозировал сроки отмены связанных с коронавирусом ограничений. По его мнению, это произойдёт к ноябрю 2021 года. Учёный отметил, что необходимо привить от коронавируса 70% населения, чтобы эпидситуация встране стала вакциноуправляемой. Он также подчеркнул, что граждан следует убедить в важности вакцинации, поскольку это «единственный способ уберечься от заразы».

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